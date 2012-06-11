〔欧元债市〕西班牙公债下跌,对该国银行业的救助引发忧虑

标题新闻：惠誉确认对新西兰的评级为“AA”，评级展望为稳定
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* 银行获得救助后公债市场只短暂上扬,公债收益率最终上涨
* 西班牙公债市场料将创下4月以来表现最差的一天
* 希腊选举及意大利公债标售受到关注
路透伦敦6月11日电---西班牙公债收益率周一上涨,尽管该国银行业获得高达1,000亿欧元的救助,但未能缓解西班牙可能最终被融资市场拒之门外,被迫寻求外部帮助的忧虑.
数周来金融市场猜测不断,紧张情绪不断升温,欧元区财长周末同意向西班牙最多贷款1,000亿欧元,用作其银行救助资金.
西班牙公债早盘涨势消退,10年期公债收益率ES10YT=TWEB今日收高25个基点,报6.5%,料将创下4月初以来表现最差的一天,距欧元面世以来高位只差不到30个基点.
伦敦Daiwa Capital Markets研究主管Grant Lewis称,"我认为不会再听到任何正面消息了."
德债期货FGBLc1反弹至143.97,当日涨44个跳动点,早盘曾跌至142.48的低位.
交易商称,尽管周一的市场焦点在西班牙,但希腊选举及意大利标售公债可能将主导未来几天市场走势,这两个因素应有利于德债.
意大利公债收益率IT10YT=TWEB扳回稍早跌幅,最终涨至6.04%,当日升近21个基点,因投资者关注点转向周四将进行的意大利公债标售,这或将被证明,在避险环境下标售面临很大的挑战.(完)
--编译 于春红;审校 母红
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以下为路透中文新闻为您整理的2月13日-17日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周走升0.15%，周中收盘价一度创逾三周新高，主要受美元指数回调影响，而中国经济数据向好，加上中国政府奖入限出政策效果持续显现，机构结汇盘涌现，提振人民币汇率，亦令内地和香港两地汇价继续保持倒挂。整体而言，人民币已经成为篮子货币中比较强势的货币。未来继续关注美元走势以及政策引导。 公开市场操作: --中国央行当周公开市场重启逆回购操作，全周延续净回笼，不过后两日转为净投放，累加周中MLF(中期借贷便利)的超额续做，对冲力度加大以应对春节前操作的临时流动性便利(TLF)到期未续。