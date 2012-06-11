〔英国债市〕英债期货表现逊于德债,因西班牙援助协议涨势动能消退

路透伦敦6月11日电---英国公债期货周一表现逊于德债,因为公债标售在即令英国公债承压,而且对西班牙银行业援助协议的乐观情绪消退,提振了核心欧洲政府公债的避险魅力.

策略师们称,尽管周末达成支撑西班牙受困银行业的协议,但西班牙在救助如何进行方面仍有许多问题有待解决.

他们还称,有关塞浦路斯需要援助的传闻,以及希腊大选所导致的不确定性将令市场在一段时间里仍呈动荡态势.

这些疑虑强有力地提振了德债期货的走势,而本周即将进行的两项英国政府公债标售周一可能拖累了英债的走势.

"(英债)表现有些落后,但落后主要是因今日欧元区内的所有资金都涌向了德债,"Monument Securities策略师Marc Ostwald表示,"这是现在真正的题材."

欧元区财长周六同意,向西班牙提供最多1,000亿欧元(1,250亿美元)的贷款,用于支撑该国摇摇欲坠的银行业.西班牙政府表示,等到逾一周后银行业审计报告完成,便可具体确定所需的援助金额.[ID:nSB1600042]

9月英债期货FLGU2日内收低三个跳动点,结算价报119.79,早盘一度最低跌至119.14.德债期货收高36个跳动点.

在动荡交投中,英债稳步削减早盘跌幅,而德债期货一路上涨,因为投资者等待西班牙方面给出更多细节,而且消化了塞浦路斯本月可能申请国际援助的消息.

现货方面,10年期英债收益率GB10YT=RR走高两个基点,报1.648%,较可比德债利差走阔四个基点,至约34个基点.

英国债务管理局(DMO)周二将标售47.5亿英镑2017年到期的英债,周四将标售15亿英镑2060年到期的英债.

分析师们称,周四之前国内方面几乎没有其他什么消息,英债可能会跟随其他市场的动向而动.周四英国央行总裁金恩和该国财政大臣奥斯本将在伦敦发表致辞.(完)

--编译 兰秀娟;审校 利棣儿

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