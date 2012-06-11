〔欧洲汇市〕西班牙银行业救助协议助英镑跟随欧元走强,但风险仍在

* 英镑兑美元上涨,阻力位在1.5600美元

* 欧元兑英镑脱离0.8157英镑高位

* 欧元回补空头的涨势料将很快消退

路透伦敦6月11日电---英镑兑美元周一上涨,跟随较高风险货币走势,因对西班牙受困银行业得到外部援助感到释怀,英镑兑欧元缩减跌幅,盘中跳涨至近一个半月高位.

交易商称,投资人削减对欧元的大量空头押注,但欧元反弹显示希腊周末进行大选前,和西班牙救助计划条款还不清楚之际投资人紧张情绪减弱的迹象.许多市场人士认为救助计划只是短期解决方法,未能改变欧元短期利空的前景.

欧元区财长周六同意,向西班牙提供最多1,000亿欧元(1,250亿美元)的贷款,用于支撑该国摇摇欲坠的银行业.[ID:nSB1600042]市场关注希腊,该国大选后危机可能重燃.

英镑兑美元GBP=D4涨0.5%,报1.5545美元,距离周四触及1.5601美元的一周高位不远.盘中英镑升至1.5582美元的日内高位,交易商称在1.5600美元上方挂有卖单.

欧元兑英镑EURGBP=D4小升至0.80755英镑,回吐稍早录得的大部份升幅.欧元在亚洲交易时段升至0.8157英镑,此为5月初来最高,之后欧元回落.

周一欧元兑美元EUR=也小升至1.2540美元,稍早跳涨逾1%至1.2672美元的约三周最高.

Caxton汇市策略师Richard Driver说,"欧元涨势将不会持续,我们看到欧元兑英镑跌向0.80英镑,而英镑在1.56美元上方的走势将面临困难...对希腊的紧张情绪在周未前回到市场."

欧元区危机恶化也意味着英国经济放缓的风险正在积累,鉴于欧元区是英国最大的贸易伙伴及英国银行业在欧元区有相当大的敞口.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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