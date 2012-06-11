〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,受USDA报告公布前的平仓交易打压

路透6月11日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收低,受周二美国农业部(USDA)公布6月供需报告前的平仓交易打压,另外本周稍早美国中西部玉米带部分地区出现一些有利作物生长的降雨,也打压了玉米期价.

玉米期货亦因外围市场走势反转而承压.今日稍早股市和原油期货上涨,美元疲弱,这提升了玉米市场.但稍晚宏观经济因素发生反转,打压了玉米期市.

一位农业气象专家称,美国玉米和大豆作物面临的干燥天气压力至少将继续两周,这将降低可能的产量.Global Weather Monitoring气象专家John Dee称,"土壤缺少湿度的情况将继续发展,所以这对中西部来说不是有利的预测,"

"刚刚过去的周末又干又热,"他说,"截至周二结束,美国中西部75%至80%的地区降雨量将为0.40英寸或更少,然后天气将再度转为干燥,"Dee称.

干燥天气开始向美国早播作物施压,开始削减单产和产量前景.

在截至上周二的一周,大型投机客对CBOT玉米期货于近两年来首次建立了净空头部位.

分析师对美国农业部6月供需报告的平均预期为,美国旧作玉米期末库存为8.21亿蒲式耳,低于5月预估的8.51亿蒲式耳,预计新作玉米期末库存为17.5亿蒲式耳,低于美国农业部5月预计的18.81亿蒲式耳.该供需报告将于周二1230GMT公布.

7月玉米合约仍处于所有关键移动均线下方,首道关键阻力位在50移动均线切入位6.07-3/4美元,九日相对强弱指标(RSI)为54.

7月玉米合约CN2收低6美分,结算价报5.92美元.

今日CBOT玉米预估成交量为314,716口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]