〔芝加哥期市〕CBOT软红冬麦期货小幅收涨,USDA公布报告前有仓位调整动作

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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路透芝加哥6月11日电---美国小麦期货周一涨跌互现,芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货在1815 GMT场内交易收盘时小幅上涨,而堪萨斯城期货交易所(KCBT)硬红冬麦小幅收低.
旧作明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦合约上涨,受助于高蛋白小麦供应趋紧,而新作合约下跌,因美国北部大平原地区的收成状况良好.
交易商称,在美国农业部周二早间公布月度作物报告前,市场有仓位调整动作.
CBOT-7月小麦期货WN2场内交易收在30日及50日移动均线下方,该指标合约周一曾短暂突破上述两个关键技术水准.
美国农业部料将下调美国冬麦产量预估3.2%,至16.39亿蒲式耳,因为天气干燥.
商品期货交易委员会(CFTC)上周五下午公布的报告显示,大型投机客扩大所持CBOT小麦净空仓至51,671口.
UkrAgroConsult下调乌克兰2012小麦收成预估至1,420万吨,较上年同期下降31%.
美国农业部周一早间称,小麦一周出口检验量为2,151.5万蒲式耳,符合预估的1,900-2,300万蒲式耳.一周之前的小麦出口检验量为2,162.7万蒲式耳.
指标CBOT-7月小麦期货WN2收高1/4美分,收报每蒲式耳6.30-1/2美元.
CBOT小麦预估成交量为134,968口.(完)
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--编译 兰秀娟;审校 李军
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路透2月17日 - 新加坡股市 周五收高，因经济数据强劲；印尼股市则连跌第三日，非必需性消费类股票及金融股拖累大盘。 新加坡股市 上涨0.4%，连涨第三日。数据显示新加坡第四季经济增长12.3%，优于政府初步公布的9.1%增幅，数据公布后带动金融股走扬。 新加坡股市周线上涨0.2%。 大华银行 上涨1.7%，收在两个月高位，尽管该行公布季度获利下降。 “大华银行所公布的2016年第四季财报是同业中最佳，显然是因为该行主动‘清理’石油服务业资产品质，”花旗研究报告称。 吉宝企业 上涨1.7%，收在2015年11月以来高点；Singapore Technologies Engineering 跳涨6.5%至近22个月高位。 印尼股市 收跌0.5%，以两周低位作收。指数周线收低0.4%。 菲律宾股市 亦收低0.5%，受工业及电讯类股跌势拖累。指数周线收涨0.1%。
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。