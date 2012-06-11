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市场报道 | 2012年 6月 12日 星期二 05:38 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT软红冬麦期货小幅收涨,USDA公布报告前有仓位调整动作

路透芝加哥6月11日电---美国小麦期货周一涨跌互现,芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货在1815 GMT场内交易收盘时小幅上涨,而堪萨斯城期货交易所(KCBT)硬红冬麦小幅收低.

旧作明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦合约上涨,受助于高蛋白小麦供应趋紧,而新作合约下跌,因美国北部大平原地区的收成状况良好.

交易商称,在美国农业部周二早间公布月度作物报告前,市场有仓位调整动作.

CBOT-7月小麦期货WN2场内交易收在30日及50日移动均线下方,该指标合约周一曾短暂突破上述两个关键技术水准.

美国农业部料将下调美国冬麦产量预估3.2%,至16.39亿蒲式耳,因为天气干燥.

商品期货交易委员会(CFTC)上周五下午公布的报告显示,大型投机客扩大所持CBOT小麦净空仓至51,671口.

UkrAgroConsult下调乌克兰2012小麦收成预估至1,420万吨,较上年同期下降31%.

美国农业部周一早间称,小麦一周出口检验量为2,151.5万蒲式耳,符合预估的1,900-2,300万蒲式耳.一周之前的小麦出口检验量为2,162.7万蒲式耳.

指标CBOT-7月小麦期货WN2收高1/4美分,收报每蒲式耳6.30-1/2美元.

CBOT小麦预估成交量为134,968口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 兰秀娟;审校 李军

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