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债券 | 2012年 6月 12日 星期二 02:54 BJT

〔标题新闻〕ISDA称根据目前信息,向西班牙银行提供金援不太可能引发信用违约互换(CDS)偿付

* 国际互换与衍生品协会(ISDA)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8HBG5B]

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