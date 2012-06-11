〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收低,因美股及原油下跌而承压

路透6月11日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一场内交易收盘时下跌,因继交易商消化了旨在支撑西班牙银行业的欧元区救助协议所带来的潜在影响后,美股及原油下滑,进而令大豆期货承压.

近月大豆合约较远月合约的价差扩阔.之后一天将出炉政府月度作物报告,分析师预计该报告将显示,美国旧作大豆库存下降.

近月7月大豆合约SN2在1815 GMT场内交易结束前最后一分钟在平盘上下游走.

分析师预计,美国农业部周二公布的月度供需报告将显示,美国2011/12年度大豆期末库存下降,且2012/13期末库存大致持平.

周二CBOT场内交易将于1220 GMT开始,比平时早了逾两个小时,因此当美国农业部公布月度供需报告时,场内及电子交易平台均开始交易.

近月大豆合约受到南美供应中断担忧的支撑.进入阿根廷主要港口Rosario谷物运输车辆的速度大大放缓,因为农户正在进行销售罢工,但出口未受影响,因为码头有存货.

根据路透对12名分析师的调查,美国农业部周一晚些时候公布的每周作物生长报告料显示,美国大豆优良率为63%,较之前一周下降两个百分点.

一位农业气象学家周一表示,美国玉米和大豆作物至少未来两周可能面临整体天气状况干燥所带来的压力,打压产量前景.

美国农业部公布的出口检验报告显示,最近一周美国大豆出口检验量为1,421.5万蒲式耳,在1,300-1,600万蒲式耳的市场预估区间内.

CBOT-7月大豆期货SN2跌1-1/2美分,报14.24-3/4美元.

7月豆粕合约SMN2跌1.8美元,收报每短吨428美元.7月豆油合约BON2涨0.28美分,报每磅49.74美分.

今日大豆预估成交量为194,180口;豆粕预估成交量为60,779口,豆油成交量为101,595口.

以下为CBOT农产品期货在1900 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 592.00 -6.00 -1.0% -8.4%

CBOT大豆Sc1 1424.75 -1.50 -0.1% 18.9%

CBOT豆粕SMc1 428.00 -1.80 -0.4% 38.3%

CBOT豆油BOc1 49.74 0.28 0.6% -4.5%

CBOT小麦Wc1 630.50 0.25 0.0% -3.4%

CBOT稻米RRc1 1405.50 0.50 0.0% -3.8%

EU小麦BL2H0 209.75 0.25 0.1% 3.6%

NYMEX原油期货CLc1 82.40 -1.69 -2.0% -16.6%

道琼工业指数.DJI 12,496 -58 -0.5% 2.3%

现货金XAU= 1597.69 3.65 0.2% 2.2%

欧元/美元EUR= 1.2498 -0.0157 -1.2% -3.5%

美元指数.DXY 82.5160 0.0050 0.0% 2.9%

波罗的海

干散货指数.BADI 884 7 0.8% -49.1%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)