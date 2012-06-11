〔纽约期市〕软商品市场涨跌不一,投资者关注点转向希腊

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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路透纽约/伦敦6月11日电---软商品期货周一涨跌不一,西班牙银行业获救助引发的早盘涨势消退,投资者揣度救助交易的细节,并广泛关注周末将进行的希腊大选.
期糖攀升,咖啡和可可期货收跌,西班牙获1,250亿美元救助所产生的乐观情绪被对救助协议将如何执行的疑虑盖过.
指标7月原糖期货SBc1升至重要心理位20美分之上,收盘上涨0.49美分,或2.45%,报每磅20.47美分.6月4日触及2010年8月以来近月合约的最低位18.86美分.
伦敦8月白糖期货LSUc1攀升10美元,或1.73%,收报每吨587.50美元.
Sucden Financial的Thomas Kujawa表示,"短期内,我们预计将在每磅20.50-21美分遭遇强劲阻力."
有关全球供应将大量过剩的预期重压期糖市场,交易商认为,这样的市场人气将限制糖价强劲上扬.
咖啡期货收跌,投机客尾盘抛售令涨势消退.
ICE阿拉比卡咖啡9月期货合约KCc2下跌0.70美分,收报每磅1.567美元.9月罗布斯塔咖啡期货LRCc2收跌7美元,报每吨2,071美元.该合约5月28日触及八个月高位2,269美元.
对巴西咖啡将丰产的预期重压阿拉比卡咖啡期价.库存紧蹙令罗布斯塔咖啡期价保持在八个月高位附近.
可可期货收跌.ICE-7月可可期货CCN2收跌3美元,报每吨2,197美元.Liffe-9月可可期货LCCc2收挫8英镑,报每吨1,513英镑.(完)
--编译 母红;审校 于春红
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路透2月17日 - 新加坡股市 周五收高，因经济数据强劲；印尼股市则连跌第三日，非必需性消费类股票及金融股拖累大盘。 新加坡股市 上涨0.4%，连涨第三日。数据显示新加坡第四季经济增长12.3%，优于政府初步公布的9.1%增幅，数据公布后带动金融股走扬。 新加坡股市周线上涨0.2%。 大华银行 上涨1.7%，收在两个月高位，尽管该行公布季度获利下降。 “大华银行所公布的2016年第四季财报是同业中最佳，显然是因为该行主动‘清理’石油服务业资产品质，”花旗研究报告称。 吉宝企业 上涨1.7%，收在2015年11月以来高点；Singapore Technologies Engineering 跳涨6.5%至近22个月高位。 印尼股市 收跌0.5%，以两周低位作收。指数周线收低0.4%。 菲律宾股市 亦收低0.5%，受工业及电讯类股跌势拖累。指数周线收涨0.1%。
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。