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市场报道 | 2012年 6月 12日 星期二 03:21 BJT

〔纽约期市〕软商品市场涨跌不一,投资者关注点转向希腊

路透纽约/伦敦6月11日电---软商品期货周一涨跌不一,西班牙银行业获救助引发的早盘涨势消退,投资者揣度救助交易的细节,并广泛关注周末将进行的希腊大选.

期糖攀升,咖啡和可可期货收跌,西班牙获1,250亿美元救助所产生的乐观情绪被对救助协议将如何执行的疑虑盖过.

指标7月原糖期货SBc1升至重要心理位20美分之上,收盘上涨0.49美分,或2.45%,报每磅20.47美分.6月4日触及2010年8月以来近月合约的最低位18.86美分.

伦敦8月白糖期货LSUc1攀升10美元,或1.73%,收报每吨587.50美元.

Sucden Financial的Thomas Kujawa表示,"短期内,我们预计将在每磅20.50-21美分遭遇强劲阻力."

有关全球供应将大量过剩的预期重压期糖市场,交易商认为,这样的市场人气将限制糖价强劲上扬.

咖啡期货收跌,投机客尾盘抛售令涨势消退.

ICE阿拉比卡咖啡9月期货合约KCc2下跌0.70美分,收报每磅1.567美元.9月罗布斯塔咖啡期货LRCc2收跌7美元,报每吨2,071美元.该合约5月28日触及八个月高位2,269美元.

对巴西咖啡将丰产的预期重压阿拉比卡咖啡期价.库存紧蹙令罗布斯塔咖啡期价保持在八个月高位附近.

可可期货收跌.ICE-7月可可期货CCN2收跌3美元,报每吨2,197美元.Liffe-9月可可期货LCCc2收挫8英镑,报每吨1,513英镑.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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