〔金属期市〕期铜上涨,受中国进口数据及西班牙援助消息带动

* 西班牙得到1,000亿欧元银行业援助计划

* 中国5月铜进口意外增加

* 希腊大选及欧元区危机扩散忧虑限制期铜升幅

路透纽约/伦敦6月11日电---期铜周一录得近两个月来最大单日升幅,受助于全球最大消费者中国激励人心的进口数据及围绕西班牙受困银行业救助方案的乐观情绪.

周一期铜上涨1.7%,没有理会欧元和股市由升转跌的势头,此前数据显示中国5月铜进口上升近12%,扶助期铜在对西班牙银行业1,250亿美元援助计划的欢愉情绪在日内稍后减退后仍留在平盘上方.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收升125美元,或1.7%,报每吨7,420美元,录得4月20日来最大单日升幅,当日价格飙升1.77%.

周五伦敦期铜触及7,233.25美元的近六个月低位.

COMEX-7月合约HGN2上涨5.80美分,报每磅3.3430美元.

根据汤森路透初步数据,COMEX期铜纽约尾盘成交量接近84,500口,较30日均值高出近14%.

金融市场周一开盘的一轮买盘减退,因投资人关注欧债危机接下来的风险,且他们在希腊大选前保持谨慎态度.

欧元兑美元从稍早触及的近三周高位回落,而西班牙和意大利公债收益率扭转稍早跌势.

期铜价格仍得到支持是因为数据显示中国5月铜进口意外攀升11.7%,显示在近期铜价下跌后短期需求可能转强.

不过数据喜忧参半,因为数据也显示中国5月通胀,工业生产和零售销售均连续第二个月下跌,这也解释了中国上周意外减息的原因.

LME三个月期镍CMNI3收升375美元,报每吨17,325美元.上周三期镍跌至16,000美元以下,为2009年12月来的最低水平.

以下为1806 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 333.10 4.60 +1.40 343.60 -3.06

LME期铝 1972.00 -13.00 -0.65 2020.00 -2.38

LME期铜 7419.00 124.00 +1.70 7600.00 -2.38

LME期铅 1913.50 11.50 +0.60 2035.00 -5.97

LME期镍 17300.00 350.00 +2.06 18710.00 -7.54

LME期锡 19500.00 -200.00 -1.02 19200.00 1.56

LME期锌 1889.50 21.50 +1.15 1845.00 2.41

上海期铝 15930.00 55.00 +0.35 15845.00 0.54

上海期铜 54600.00 1270.00 +2.38 55360.00 -1.37

上海期锌 14855.00 170.00 +1.16 14795.00 0.41

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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