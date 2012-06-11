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市场报道 | 2012年 6月 12日 星期二 04:16 BJT

〔USDA报告〕截至6月10日当周美国作物生长报告摘要(表)

路透华盛顿6月11日电---美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比):

一周截至日 06/10/12 06/03/12 06/10/11 五年均值

玉米生长状况

- 优 12 15 13 --

- 良 54 57 56 --

- 普通 26 23 25 --

- 差 6 4 4 --

- 很差 2 1 2 --

大豆生长状况

- 优 9 10 10 --

- 良 51 55 57 --

- 普通 30 29 28 --

- 差 8 5 4 --

- 很差 2 1 1 --

棉花生长状况

- 优 12 10 3 --

- 良 39 44 25 --

- 普通 36 37 38 --

- 差 10 8 17 --

- 很差 3 1 17 --

稻米生长状况

- 优 21 15 22 --

- 良 48 50 36 --

- 普通 27 30 33 --

- 差 3 4 7 --

- 很差 1 1 2 --

冬麦生长状况

- 优 13 12 8 --

- 良 40 40 27 --

- 普通 30 30 23 --

- 差 12 12 19 --

- 很差 5 6 23 --

春麦生长状况

- 优 13 14 -- --

- 良 65 65 -- --

- 普通 20 19 -- --

- 差 2 2 -- --

- 很差 0 0 -- --

大豆种植率 97 94 81 85

大豆出苗率 90 79 58 67

棉花种植率 96 88 93 92

棉花现蕾率 19 11 11 11

稻米出苗率 96 94 90 93

稻米抽穗率 4 -- 1 0

冬麦抽穗率 92 88 83 87

冬麦收割率 35 20 16 9

春麦抽穗率 15 3 0 2(完)

浏览USDA报告的相关新闻,请点选[USDA-CMN]

--编译 利棣儿;审校 母红

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