〔USDA报告〕截至6月10日当周美国作物生长报告摘要(表)

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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路透华盛顿6月11日电---美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比):
一周截至日 06/10/12 06/03/12 06/10/11 五年均值
玉米生长状况
- 优 12 15 13 --
- 良 54 57 56 --
- 普通 26 23 25 --
- 差 6 4 4 --
- 很差 2 1 2 --
大豆生长状况
- 优 9 10 10 --
- 良 51 55 57 --
- 普通 30 29 28 --
- 差 8 5 4 --
- 很差 2 1 1 --
棉花生长状况
- 优 12 10 3 --
- 良 39 44 25 --
- 普通 36 37 38 --
- 差 10 8 17 --
- 很差 3 1 17 --
稻米生长状况
- 优 21 15 22 --
- 良 48 50 36 --
- 普通 27 30 33 --
- 差 3 4 7 --
- 很差 1 1 2 --
冬麦生长状况
- 优 13 12 8 --
- 良 40 40 27 --
- 普通 30 30 23 --
- 差 12 12 19 --
- 很差 5 6 23 --
春麦生长状况
- 优 13 14 -- --
- 良 65 65 -- --
- 普通 20 19 -- --
- 差 2 2 -- --
- 很差 0 0 -- --
大豆种植率 97 94 81 85
大豆出苗率 90 79 58 67
棉花种植率 96 88 93 92
棉花现蕾率 19 11 11 11
稻米出苗率 96 94 90 93
稻米抽穗率 4 -- 1 0
冬麦抽穗率 92 88 83 87
冬麦收割率 35 20 16 9
春麦抽穗率 15 3 0 2(完)
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--编译 利棣儿;审校 母红
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路透2月17日 - 新加坡股市 周五收高，因经济数据强劲；印尼股市则连跌第三日，非必需性消费类股票及金融股拖累大盘。 新加坡股市 上涨0.4%，连涨第三日。数据显示新加坡第四季经济增长12.3%，优于政府初步公布的9.1%增幅，数据公布后带动金融股走扬。 新加坡股市周线上涨0.2%。 大华银行 上涨1.7%，收在两个月高位，尽管该行公布季度获利下降。 “大华银行所公布的2016年第四季财报是同业中最佳，显然是因为该行主动‘清理’石油服务业资产品质，”花旗研究报告称。 吉宝企业 上涨1.7%，收在2015年11月以来高点；Singapore Technologies Engineering 跳涨6.5%至近22个月高位。 印尼股市 收跌0.5%，以两周低位作收。指数周线收低0.4%。 菲律宾股市 亦收低0.5%，受工业及电讯类股跌势拖累。指数周线收涨0.1%。
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。