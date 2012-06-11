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市场报道 | 2012年 6月 12日 星期二 04:14 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收跌1.14%,Nasdaq指数收挫1.7%

路透纽约6月11日电---美国股市周一收跌,欧洲救助西班牙银行业的协议并未缓解投资对欧元区财政状况以及全球经济放缓的担忧.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌142.97点,或1.14%,至12,411.23点;标准普尔500指数.SPX收挫16.73点,或1.26%,至1,308.93点.Nasdaq指数.IXIC回落48.69点,或1.7%,至2,809.73点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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