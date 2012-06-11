〔美国股市〕道琼工业指数收跌1.14%,Nasdaq指数收挫1.7%

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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路透纽约6月11日电---美国股市周一收跌,欧洲救助西班牙银行业的协议并未缓解投资对欧元区财政状况以及全球经济放缓的担忧.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌142.97点,或1.14%,至12,411.23点;标准普尔500指数.SPX收挫16.73点,或1.26%,至1,308.93点.Nasdaq指数.IXIC回落48.69点,或1.7%,至2,809.73点.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
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路透2月17日 - 新加坡股市 周五收高，因经济数据强劲；印尼股市则连跌第三日，非必需性消费类股票及金融股拖累大盘。 新加坡股市 上涨0.4%，连涨第三日。数据显示新加坡第四季经济增长12.3%，优于政府初步公布的9.1%增幅，数据公布后带动金融股走扬。 新加坡股市周线上涨0.2%。 大华银行 上涨1.7%，收在两个月高位，尽管该行公布季度获利下降。 “大华银行所公布的2016年第四季财报是同业中最佳，显然是因为该行主动‘清理’石油服务业资产品质，”花旗研究报告称。 吉宝企业 上涨1.7%，收在2015年11月以来高点；Singapore Technologies Engineering 跳涨6.5%至近22个月高位。 印尼股市 收跌0.5%，以两周低位作收。指数周线收低0.4%。 菲律宾股市 亦收低0.5%，受工业及电讯类股跌势拖累。指数周线收涨0.1%。
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。