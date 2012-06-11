〔美国股市〕收低,救助西班牙银行业带来的涨势消退

* 投资者关注对西班牙银行业的救助条款

* 人们持续担心希腊选举

* 道指收低1.1%,标普下挫1.3%,Nasdaq下滑1.7%

路透纽约6月11日电---美国股市周一收跌,欧洲救助西班牙银行业的协议并未缓解投资对欧元区财政状况以及全球经济放缓的担忧.

早盘时股市反弹,但涨势很快被卖家的抛盘轰倒,接近收盘时急跌之势加剧.

西班牙公债收益率上涨,因对该国银行业高达1,250亿美元的救助未能打消西班牙可能被融资市场拒之门外,被迫寻求外部救助的忧虑.

"他们在借入更多的钱,但这跟经济增长完全不沾边,"纽约ING Investment Management资产配置主管Paul Zemsky称,"今天我们不担心西班牙银行体系命悬一线,但除了这个,什么也没改变."

西班牙国际银行集团(Banco Santander)的美国存托凭证(ADR)重挫3.1%,报5.92美元.欧洲金融业的疲弱反应为标准普尔金融股指数.GSPF下挫,该指数跌1.9%,为表现最差的类股.

摩根士丹利(MS.N)大跌2.5%,报13.37美元.近期该行成为欧洲忧虑的风向标,因该行有欧洲敞口.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB最终收高于

6.5%,因早盘时公债价格的涨势很快消退.一些投资者担心新债将使现有债券持有者在资本结构中处于劣势,这一结构增加了这些债券持有者的风险.

"人们意识到西班牙将提高债务占国内生产总值(GDP)比重,新债的偿还顺序被放在现有公债的前面,这令现有的公债持有人处于不利的地位,"Zemsky称.

道琼工业指数.DJI收跌142.97点,或1.14%,至12,411.23点;标准普尔500指数.SPX收挫16.73点,或1.26%,至1,308.93点.Nasdaq指数.IXIC回落48.69点,或1.7%,至2,809.73点.