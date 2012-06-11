版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 12日 星期二 04:42 BJT

〔美股盘后〕德州仪器发布第二季最新财测后股价上扬

路透纽约6月11日电---德州仪器(德仪,Texas Instruments)(TXN.O)股价周一在美股盘后交易中上扬1.3%,之前德州仪器公布最新财测.

德州仪器预计第二季每股盈利(EPS)为0.32-0.36美元,营收为32.8-34.2亿美元,之前的预估为32.2-34.8亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估德州仪器第二季EPS为0.41美元,营收为33.5亿美元.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股本周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐