〔美股盘后〕德州仪器发布第二季最新财测后股价上扬

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，受西方汽油库存增加所打击
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
路透纽约6月11日电---德州仪器(德仪,Texas Instruments)(TXN.O)股价周一在美股盘后交易中上扬1.3%,之前德州仪器公布最新财测.
德州仪器预计第二季每股盈利(EPS)为0.32-0.36美元,营收为32.8-34.2亿美元,之前的预估为32.2-34.8亿美元.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估德州仪器第二季EPS为0.41美元,营收为33.5亿美元.(完)
--编译 母红;审校 李军
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路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
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