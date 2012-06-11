〔加拿大汇市〕加元/美元走软,受累于对西班牙银行救助计划的忧虑

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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路透多伦多6月11日电---加元兑美元周一走软,因尽管欧元区批准针对西班牙银行业的救助计划,投资者仍担忧欧元区债务问题.
对如何为西班牙救助计划筹资的忧虑重压人气,市场还担忧周日将举行的希腊选举可能令该国走上退出欧元区的道路.
欧元区17国周末批准向西班牙贷款1,000亿欧元,用于救助该国银行业,超过最初审计得出的救助规模预估,此举旨在缓解投资者的忧虑,并建起一道新的防火墙.
救助计划消息公布后,加元/美元CAD=D4一度触及5月22日以来最高1.0202加元
加元/美元最终收报1.0312加元,或0.9697美元,低于上周五收盘价1.0270加元,或0.9737美元.(完)
--编译 母红;审校 李军
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路透2月17日 - 新加坡股市 周五收高，因经济数据强劲；印尼股市则连跌第三日，非必需性消费类股票及金融股拖累大盘。 新加坡股市 上涨0.4%，连涨第三日。数据显示新加坡第四季经济增长12.3%，优于政府初步公布的9.1%增幅，数据公布后带动金融股走扬。 新加坡股市周线上涨0.2%。 大华银行 上涨1.7%，收在两个月高位，尽管该行公布季度获利下降。 “大华银行所公布的2016年第四季财报是同业中最佳，显然是因为该行主动‘清理’石油服务业资产品质，”花旗研究报告称。 吉宝企业 上涨1.7%，收在2015年11月以来高点；Singapore Technologies Engineering 跳涨6.5%至近22个月高位。 印尼股市 收跌0.5%，以两周低位作收。指数周线收低0.4%。 菲律宾股市 亦收低0.5%，受工业及电讯类股跌势拖累。指数周线收涨0.1%。
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。