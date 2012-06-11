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市场报道 | 2012年 6月 12日 星期二 04:56 BJT

〔加拿大汇市〕加元/美元走软,受累于对西班牙银行救助计划的忧虑

路透多伦多6月11日电---加元兑美元周一走软,因尽管欧元区批准针对西班牙银行业的救助计划,投资者仍担忧欧元区债务问题.

对如何为西班牙救助计划筹资的忧虑重压人气,市场还担忧周日将举行的希腊选举可能令该国走上退出欧元区的道路.

欧元区17国周末批准向西班牙贷款1,000亿欧元,用于救助该国银行业,超过最初审计得出的救助规模预估,此举旨在缓解投资者的忧虑,并建起一道新的防火墙.

救助计划消息公布后,加元/美元CAD=D4一度触及5月22日以来最高1.0202加元

加元/美元最终收报1.0312加元,或0.9697美元,低于上周五收盘价1.0270加元,或0.9737美元.(完)

--编译 母红;审校 李军

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