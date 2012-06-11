〔美国债市〕公债价格上涨,因对西班牙计划感到失望引发避险买需

路透纽约6月11日电---美国公债价格周一上涨,因投资人规避风险资产,投向避险的公债,因他们怀疑向西班牙银行业提供最多1,000亿欧元贷款进行资本重组的协议是否足以阻止欧元区危机恶化.

市场对周六协议的失望情绪迅速浮现,因投资人忧虑协议缺乏清楚的条款及担忧贷款结构将令西班牙的负债进一步恶化.

投资人寻求欧元区以外的避险公债,美国公债因此得益,这情况使指标美国公债收益率(殖利率)近几周跌至纪录低位.交易商表示,投资人回补上周稍后建立的公债空头仓位,加重了周一对公债的买需.

"市场似乎认为西班牙计划只是短暂解决方案,计划并没有真正解决问题,"加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)驻纽约的美国公债交易部主管Charles Comiskey说.

周一西班牙公债收益率上升,根据数据提供商Markit,在信用违约交换(CDS)市场买入西班牙公债的保护成本触及大约595个基点,接近纪录高位.

意大利公债收益率及CDS成本也上升,因担忧该国周四标售公债将可能面临挑战.

不确定性浮现,因投资人聚焦在希腊周日的新一轮大选,其结果将决定希腊是否将留在欧元区.

"希腊的问题更大.所有人都心存疑虑.希腊并没有一套全面计划,"Wells Fargo Advisors高级固定收益策略师Brian Rehling说.

指标10年期公债US10YT=RR价格最后上升11/32,收益率报1.60%,较周五尾盘下跌3个基点.10年期公债收益率较6月1日创下的纪录低位高约16个基点.

30年期公债US30YT=RR价格尾盘升19/32,收益率报2.72%,较周五尾盘跌2.5个基点.30年期公债盘中触及2.70%的日内低位.逾一周前,30年期公债收益率触及2.51%的纪录低位.

公债价格反弹受限的原因是规模为660亿美元的有票息公债将在周二开始标售.分析师称,尽管公债收益率微薄,但预期美国财政部将轻松地标售新债.

"市场缺乏高质素的抵押品.标售将顺利被市场吸纳,"R. j. O'Brien and Associates利率期货销售部高级副总裁John Brady说.

此外,四名美联储官员将发表公开讲话,上周美联储主席贝南克就美国经济在国会作证词陈述.

欧债危机持续加剧,如果不断恶化的金融状况将连累至美国经济,将可能令美联储更有可能在今年采取更多行动,尽管市场仍怀疑第三轮量化宽松政策的有效性有多少.

美联储决策者下次会议将在6月19-20日.

-----------------------1843GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-31/32 (持平) 0.274

五年期公债US5YT=RR 99-22/32 (+ 4/32) 0.688

10年期公债US10YT=RR 101-13/32 (+11/32) 1.596

30年期公债US30YT=RR 105-26/32 (+19/32) 2.716(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>