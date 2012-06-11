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货币新闻 | 2012年 6月 12日 星期二 05:36 BJT

〔美国个股〕德仪收窄第二季盈利和营收预估区间,但保持区间中点不变

路透纽约6月11日电---德州仪器(德仪)(Texas Instruments)(TXN.O)周一收窄第二季盈利和营收预估区间,但保持预估区间中点不变,因尽管全球经济不明朗,但对该公司所生产的晶片需求保持坚挺.

德州仪器预计第二季营收32.8-34.2亿美元,之前预估为32.2-34.8亿美元.

该公司现预计第二季每股盈利(EPS)介乎0.32-0.36美元,之前预估为0.30-0.38美元.

一些投资人对德仪维持预估区间中点感到宽慰,因经济指标令人失望,且全球资讯科技支出疲弱,这些都令人担心.

"投资人担心他们可能会下调财测,因全球宏观经济环境以及(个人电脑)销售缓慢."Canaccord Genuity分析师Bobby Burleson表示.

德仪更新财测后,股价盘后上扬1.4%,报28.04美元,在常规交易时段,该股收挫3%,报27.65美元.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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