〔纽约汇市〕欧元走软,受累于银行救助计划引发西班牙负债攀升忧虑

* 西班牙和意大利公债收益率攀升

* 欧盟和德国官员称西班牙面临监管

* 希腊大选将近,可能令欧元承压

路透纽约6月11日电---欧元兑美元和日圆周一走软,西班牙银行业救助计划引发的一波乐观情绪被该国将背负更多债务的忧虑盖过,在希腊大选前加重市场谨慎情绪.

欧元区在周末达成协议向西班牙贷款多达1,000亿欧元,以扶助防止该国银行出现挤提,消息一经传出,引发一波乐观情绪.欧元兑美元EUR=一度跳升逾1%,触及5月23日以来最高.

但随着市场仔细研读交易附带的条件,涨势在纽约交易时段消退.此笔贷款可能令西班牙的债负提升多至1,000亿欧元,且偿还顺序可能优先于其他常规公债,该国本已高企的借贷成本可能进一步攀升.

"救助计划进一步加重西班牙政府的债负至该国无法应对的水平,"盐湖城GPS Capital Markets的业务开发部董事David Pierce表示.该公司为企业客户提供汇率敞口管理咨询.

"我认为西班牙可能不得不提高债券发行利率,"他说.

欧盟和德国官员称,西班牙面临国际借款人的监督,与西班牙总理拉霍伊的讲话大相径庭,他坚称此次援助没有此类附加条件.

西班牙和意大利公债收益率大幅攀升,市场释然情绪被对救助计划的疑虑所取代.

投资者担忧,如果利用欧元区永久性救助基金欧洲稳定机制(ESM)为西班牙提供援助,则他们所持该国公债的偿还顺序将在ESM贷款之后,且面临一切债务重组所造成的损失.

欧元兑美元EUR=跌至日低1.2481美元,尾盘下跌0.3%,报1.2486美元,但仍远高于本月稍早触及的近两年低位1.2286美元.

分析师还表示,救助协议仅解决了银行的资金需要,但西班牙自身的融资问题仍然悬而未决.

因此,"在此之后,西班牙政府将需要保持债券市场对该国的信心,因其需要对到期债券进行再融资,并为其赤字筹资,"多伦多CIBC World Markets的经济学家Emanuella Enenajor表示.

欧元兑日圆EURJPY=在海外时段交易中触及三周最高,尾盘回落0.4%,报99.13日圆.

**希腊大选**

交易商称,在6月17日希腊大选前,欧元反弹之势应被锁定获利所取代.一旦反对该国国际援助协议中撙节条款的政党获胜,可能导致希腊退出欧元区.

伦敦SLJ Macro Partners的对冲基金经理Stephen Jen表示,显示支持救助计划的政党领先的希腊民调不可信.

期权市场的表现也反映出对欧元的不安,一个月偏向欧元卖权的欧元/美元风险逆转指标EUR1MRR=GFI为1.9%,上周五为1.8%.不过,自月初以来市场人气有所改善,当时的风险逆转指标报2.2%.

一个月欧元/美元隐含波动率EUR1MO=盘中也升至逾13%,尾盘报12.60%.

根据商品期货交易委员会提供的数据,截至6月5日当周,欧元空头押注大涨至纪录高位,美元净多头继续增加.

美元兑日圆JPY=尾盘持稳在79.42日圆.(完)

--编译 母红;审校 李军

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