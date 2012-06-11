〔国际油市〕NYMEX原油期货收跌并触及2012年新低,涨势消退

* 欧盟救助西班牙银行业,未能减轻投资者担忧

* 上周美国原油库存预计减少150万桶

* API一周原油数据将于周二公布

路透纽约6月11日电---美国原油期货价格周一连续第三日下跌,并在尾盘创下2012年新低.先前欧盟(EU)达成救助西班牙银行业协议所带动的涨势消退,因投资者对协助协议产生新的疑虑,并关注希腊等其它陷入困境的欧元区国家.

尽管油价下跌,但主要原油生产国沙特阿拉伯呼吁提高石油输出国组织(OPEC)的产量目标,这进一步增添了油市中的空头气氛.

由于投资者对西班牙救助计划感到失望,欧元兑美元下跌,股市也纷纷收低,令油市进一步承压.

消息人士称,美国Motiva Enterprises日处理能力60万桶的Port Arthur炼厂的一个原油蒸馏装置发生故障,将至少停产维修两个月甚至五个月.该消息也利空原油.