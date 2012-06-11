〔国际油市〕NYMEX原油期货收跌并触及2012年新低,涨势消退

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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* 欧盟救助西班牙银行业,未能减轻投资者担忧
* 上周美国原油库存预计减少150万桶
* API一周原油数据将于周二公布
路透纽约6月11日电---美国原油期货价格周一连续第三日下跌,并在尾盘创下2012年新低.先前欧盟(EU)达成救助西班牙银行业协议所带动的涨势消退,因投资者对协助协议产生新的疑虑,并关注希腊等其它陷入困境的欧元区国家.
尽管油价下跌,但主要原油生产国沙特阿拉伯呼吁提高石油输出国组织(OPEC)的产量目标,这进一步增添了油市中的空头气氛.
由于投资者对西班牙救助计划感到失望,欧元兑美元下跌,股市也纷纷收低,令油市进一步承压.
消息人士称,美国Motiva Enterprises日处理能力60万桶的Port Arthur炼厂的一个原油蒸馏装置发生故障,将至少停产维修两个月甚至五个月.该消息也利空原油.
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指标5月棕榈油期货下跌2.4%，报每吨2,859马币(642.33美元)，稍早时曾触及11月18日以来最低点2,851马币。成交量为80,151口。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。