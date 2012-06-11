日韩经济指标预测--6月12日-6月19日****

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选 (=)
路透6月12日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------6月11日当周--------------------------------
6月11日(一)
2350 日本企业商品物价指数(较上月) 5月 -0.4% +0.3%
(较上年同期) -0.4% -0.2%
6月12日(二)
2300 韩国失业率 5月 -- 3.4%
2350 日本机械订单(较前月) 4月 +2.1% -2.8%
(较上年同期) +5.1% -1.1%
6月13日(三)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 5,385
外资投资日本股市(亿日圆) -- -747
6月14日(四)
0430 日本工业产出修正值 4月 -- +0.2%
产能利用指数(较上月) -- +1.3%
1500 日本央行利率决定 6月 -- 0.1%
2100 韩国进口物价(较上年同期) 5月 -- +1.7%
出口物价(较上年同期) -- +2.0%
6月15日(五)
0300 韩国贸易收支(亿美元) 5月修正值 -- 顺差24
进口(较上年同期) -- -1.2%
出口(较上年同期) -- -0.4%
---------------------------------6月18日当周---------------------------------
6月18日(一)
暂无重要数据
6月19日(二)
2350 日本贸易收支(亿日圆) 5月 -- 逆差5,203
出口(较上年同期) -- +7.9%
进口(较上年同期) -- +8.0% (完)
--编译 杜明霞;审校 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选 (=)
指标5月棕榈油期货下跌2.4%，报每吨2,859马币(642.33美元)，稍早时曾触及11月18日以来最低点2,851马币。成交量为80,151口。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。