全球外汇市场6月12日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

6月11日(一)

2200 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托讲话

2200 - 国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民在旧金山联储会议上发表主旨演讲

2301 - 英国5月RICS房价差值

2350 - 日本5月企业商品物价指数

6月12日(二)

-- - 日本内阁会议,财务大臣安住淳在会后举行记者会

0015 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯发表讲话

0130 - 澳洲5月企业状况指数和企业信心指数

0320 - 国际货币基金组织(IMF)副总裁利普顿召开记者会

0530 - 法国第一季非农就业修正值

0730 - 瑞典5月消费者物价指数(CPI)

0830 - 英国4月工业生产

1000 - 德国央行执行理事会成员Andreas Dombret在美银美林年中经济与战略会议上发表讲话

1430 - 欧洲央行执委亚斯穆森将参加一小组讨论,主题为债务危机

-- - 意大利总理蒙堤和瑞士总统维德默-施龙普夫会晤,磋商税务协议事宜.

-- - 德国央行副总裁Sabine Lautenschlager在德国央行研讨会上发表演讲

1130 - 全美独立企业联盟(NFIB)5月小企业信心指数

1145 - 美国6月9日当周ICSC/高盛连锁店销售

1230 - 美国5月进出口物价

1255 - 美国6月9日当周Redbook连锁店销售

1400 - 美国6月IBD消费者信心指数

1530 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)理事塔鲁洛在旧金山联储会议上发表"全球金融的挑战:亚洲的角色"视频讲话

1800 - 美国5月联邦预算

2300 - 韩国5月失业率

2350 - 日本4月机械订单

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 杜明霞;审校 张荻

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金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

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