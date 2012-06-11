全球外汇市场6月12日主要消息

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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6月11日(一)
2200 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托讲话
2200 - 国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民在旧金山联储会议上发表主旨演讲
2301 - 英国5月RICS房价差值
2350 - 日本5月企业商品物价指数
6月12日(二)
-- - 日本内阁会议,财务大臣安住淳在会后举行记者会
0015 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯发表讲话
0130 - 澳洲5月企业状况指数和企业信心指数
0320 - 国际货币基金组织(IMF)副总裁利普顿召开记者会
0530 - 法国第一季非农就业修正值
0730 - 瑞典5月消费者物价指数(CPI)
0830 - 英国4月工业生产
1000 - 德国央行执行理事会成员Andreas Dombret在美银美林年中经济与战略会议上发表讲话
1430 - 欧洲央行执委亚斯穆森将参加一小组讨论,主题为债务危机
-- - 意大利总理蒙堤和瑞士总统维德默-施龙普夫会晤,磋商税务协议事宜.
-- - 德国央行副总裁Sabine Lautenschlager在德国央行研讨会上发表演讲
1130 - 全美独立企业联盟(NFIB)5月小企业信心指数
1145 - 美国6月9日当周ICSC/高盛连锁店销售
1230 - 美国5月进出口物价
1255 - 美国6月9日当周Redbook连锁店销售
1400 - 美国6月IBD消费者信心指数
1530 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)理事塔鲁洛在旧金山联储会议上发表"全球金融的挑战:亚洲的角色"视频讲话
1800 - 美国5月联邦预算
2300 - 韩国5月失业率
2350 - 日本4月机械订单
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 杜明霞;审校 张荻
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
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指标5月棕榈油期货下跌2.4%，报每吨2,859马币(642.33美元)，稍早时曾触及11月18日以来最低点2,851马币。成交量为80,151口。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。