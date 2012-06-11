《美国重要政经日程》--6月12日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，受西方汽油库存增加所打击
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1130 - 全美独立企业联盟(NFIB)公布5月小企业信心指数
1230 - 美国农业部(USDA)公布月度作物产量及全球农产品供需预估报告
1230 - 劳工部公布5月进出口物价
1400 - 美国联邦存款保险公司(FDIC)将考虑制定巴塞尔III资本协定实施规则.
1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券
1700 - 财政部标售三年期公债
1800 - 财政部公布5月联邦预算
2030 - 美国石油协会(API)公布一周石油库存报告
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 张涛
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
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