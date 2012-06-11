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货币新闻 | 2012年 6月 12日 星期二 06:28 BJT

《美国重要政经日程》--6月12日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1130 - 全美独立企业联盟(NFIB)公布5月小企业信心指数

1230 - 美国农业部(USDA)公布月度作物产量及全球农产品供需预估报告

1230 - 劳工部公布5月进出口物价

1400 - 美国联邦存款保险公司(FDIC)将考虑制定巴塞尔III资本协定实施规则.

1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券

1700 - 财政部标售三年期公债

1800 - 财政部公布5月联邦预算

2030 - 美国石油协会(API)公布一周石油库存报告

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 张涛

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