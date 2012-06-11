澳新经济指标预测--6月12日-6月19日****

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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路透6月12日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------6月11日当周---------------------------------
6月11日(一)
2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 4月 +0.3% +0.8%
(较上年同期) +4.2% +1.2%
6月12日(二)
0130 澳洲企业状况指数 5月 -- 0
企业信心指数 -- 正4
2310 澳洲央行总裁在布里斯班总理经济论坛上发表讲话
6月13日(三)
0030 澳洲WESTPAC-MI消费者信心 6月 -- +0.8%
2100 新西兰央行利率决定 2.50% 2.50%
2245 新西兰食品价格指数 5月 -- -0.1%
6月14日(四)
暂无重要数据
6月15日(五)
暂无重要数据
----------------------------------6月18日当周---------------------------------
6月18日(一)
暂无重要数据
6月19日(二)
2245 新西兰经常帐(亿新西兰元) 第一季 -- 赤字27.6
截至第一季的年度 -- 赤字82.7 (完)
--编译 杜明霞;审校 张荻
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指标5月棕榈油期货下跌2.4%，报每吨2,859马币(642.33美元)，稍早时曾触及11月18日以来最低点2,851马币。成交量为80,151口。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。