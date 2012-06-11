《独家新闻》欧元区讨论在希腊退出情况下实施资本控制--消息人士

* 欧元区官员讨论了应对希腊退出欧元的可能措施

* 讨论的可能措施包括限制ATM取款金额和实施资本控制

* 尚未做出任何决定.官员们希望为最坏情形做好准备.

路透布鲁塞尔6月11日电---欧洲财经官员讨论了限制ATM取款金额、实行边境检查和欧元区资本控制,以应对万一希腊退出欧元区的最坏情形.

欧盟官员对路透表示,这些措施是一系列应急计划的组成内容.他们强调,上述讨论只是为了对任何不测事件做好准备,而不是针对他们预期会发生的事情做打算.路透采访的这些欧盟官员,没人预期希腊会退出欧元区.

欧盟消息人士称,但由于6月17日大选前希腊的政治不确定性升高,现在更有必要准备好应急计划.