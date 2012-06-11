《独家新闻》欧元区讨论在希腊退出情况下实施资本控制--消息人士

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，受西方汽油库存增加所打击
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
* 欧元区官员讨论了应对希腊退出欧元的可能措施
* 讨论的可能措施包括限制ATM取款金额和实施资本控制
* 尚未做出任何决定.官员们希望为最坏情形做好准备.
路透布鲁塞尔6月11日电---欧洲财经官员讨论了限制ATM取款金额、实行边境检查和欧元区资本控制,以应对万一希腊退出欧元区的最坏情形.
欧盟官员对路透表示,这些措施是一系列应急计划的组成内容.他们强调,上述讨论只是为了对任何不测事件做好准备,而不是针对他们预期会发生的事情做打算.路透采访的这些欧盟官员,没人预期希腊会退出欧元区.
欧盟消息人士称,但由于6月17日大选前希腊的政治不确定性升高,现在更有必要准备好应急计划.
在最近六周的电话会议上,都讨论到了上述议题.左翼激进联盟党(SYRIZA)可能赢得希腊大选,将使得希腊退出欧元的可能性增加,这种担忧日益升高.
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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