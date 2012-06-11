〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数上涨,因巴拿马船舶船运活动增加

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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路透6月11日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一连续第二天上涨,因巴拿马船舶船运活动增加.
波罗的海乾散货运价指数涨7点或0.8%,至884点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI涨3.28%至944点,日均获利增加237美元至7,503美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
"巴拿马船舶在大西洋有相当多的船运活动,因谷物从南美运出."船运经纪商FIS的研究主管Peter Norfolk表示.
Norfolk说此次船运活动增加维持时间将短暂.
"我们认为乾散货运市场总体上将因缺乏正面因素而受挫,短期内仍将疲弱,"Arctic Securities在研究报告中指出.
波罗的海乾散货运价指数今年迄今已跌去约49%.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌2点,或0.16%报1,221点,日均获利降至4,227美元,为2008年12月以来最低位.(完)
--编译 杜明霞;审校 张涛
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