《综述》西班牙银行业纾困计划令市场鼓舞,但提振效应转瞬即逝

* 1,000亿欧元援助计划所推动的市场升势很快消退

* 欧债危机中的下一场考验将是希腊选举

* 塞浦路斯暗示可能很快要寻求援助

* 瑞典首相批评短视的危机管理

* 中国呼吁欧元区采取更多果断行动

路透马德里/柏林6月11日电---欧盟对陷入困境的西班牙银行业提供援助的消息在周一推动市场上涨,但这种欢欣鼓舞的情绪很快消退,因投资者担心此举对公共债务的影响,亦忧虑希腊选举是否会加深欧元区的危机.

马德里方面宣布今年政府仍将执行自己的举债计划,此前欧盟同意的1,000亿欧元纾困举措旨在挽救受房地产崩盘以及经济衰退打击的银行业,并非是要帮助西班牙政府弥补其预算赤字.