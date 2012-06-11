〔美国股市〕ADR下跌,拉美企业及欧洲银行股领跌

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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路透纽约6月11日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一下跌,包括巴西Petrobras(PBR.N)在内的拉美企业及欧洲银行股领跌.
欧洲银行类ADR走低,因西班牙银行业援助协议未能给担心欧债危机扩散的投资者带来太多宽慰.
西班牙国际银行STD.N下跌3.1%,报5.92美元;德意志银行(DB.N)跌2.9%,报34.94美元.
能源类股同样下挫,追随油价走势.巴西Petrobras重挫4.5%,报18.64美元;加拿大Suncor Energy(SU.N)下滑3.1%至27.42美元.
其他拉美股中,巴西淡水河谷(VALE.N)跌2.6%至18.35美元,啤酒商AmBevABV.N降3%,报36.06美元.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR下跌1%,标准普尔500指数.SPX收跌1.3%.
纽约梅隆银行欧洲企业ADR指数.BKEUR收低1%,纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS收低0.6%.纽约梅隆银行拉美企业ADR指数.BKLA下跌2.1%.(完)
--编译 王兴亚;审校 孙茉莉
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