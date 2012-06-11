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亚洲 | 2012年 6月 12日 星期二 07:09 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月11日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 52.05 -1.69 -3.14 2384716

搜狐 (SOHU.O) 45.10 -0.22 -0.49 582189

网易 (NTES.O) 61.80 -0.82 -1.31 403946

百度 (BIDU.O) 120.80 -0.51 -0.42 3418548

亚信科技 ASIA.O 10.46 -0.12 -1.13 214789

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 13.41 -0.05 -0.37 1948460

联电 (UMC.N) 2.04 +0.02 +0.99 525467

日月光 (ASX.N) 4.19 -0.09 -2.10 224289

矽品精密 (SPIL.O) 4.86 -0.04 -0.82 391989

和信超媒体 (GIGM.O) 1.19 +0.04 +3.48 53413

友达 (AUO.N) 3.81 +0.13 +3.53 215844

中华电信 (CHT.N) 30.13 +0.12 +0.40 18554

台湾国际航电 (GRMN.O) 38.20 -3.58 -8.56 4638909

香港

中国移动 (CHL.N) 50.29 -0.17 -0.34 191891

中国联通 (CHU.N) 13.98 +0.43 +3.17 400720

中国电信 (CHA.N) 44.18 +0.19 +0.43 55078

中芯国际 (SMI.N) 1.59 +0.02 +1.27 102240

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.65 +0.05 +1.39 4241

(完)

--整理 张荻

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