《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月11日

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 52.05 -1.69 -3.14 2384716
搜狐 (SOHU.O) 45.10 -0.22 -0.49 582189
网易 (NTES.O) 61.80 -0.82 -1.31 403946
百度 (BIDU.O) 120.80 -0.51 -0.42 3418548
亚信科技 ASIA.O 10.46 -0.12 -1.13 214789
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 13.41 -0.05 -0.37 1948460
联电 (UMC.N) 2.04 +0.02 +0.99 525467
日月光 (ASX.N) 4.19 -0.09 -2.10 224289
矽品精密 (SPIL.O) 4.86 -0.04 -0.82 391989
和信超媒体 (GIGM.O) 1.19 +0.04 +3.48 53413
友达 (AUO.N) 3.81 +0.13 +3.53 215844
中华电信 (CHT.N) 30.13 +0.12 +0.40 18554
台湾国际航电 (GRMN.O) 38.20 -3.58 -8.56 4638909
香港
中国移动 (CHL.N) 50.29 -0.17 -0.34 191891
中国联通 (CHU.N) 13.98 +0.43 +3.17 400720
中国电信 (CHA.N) 44.18 +0.19 +0.43 55078
中芯国际 (SMI.N) 1.59 +0.02 +1.27 102240
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.65 +0.05 +1.39 4241
(完)
--整理 张荻
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指标5月棕榈油期货下跌2.4%，报每吨2,859马币(642.33美元)，稍早时曾触及11月18日以来最低点2,851马币。成交量为80,151口。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。