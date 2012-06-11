欧洲经济指标预测--6月12日-6月19日****

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选 (=)
路透6月12日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------6月11日当周--------------------------------
6月11日(一)
2301 英国RICS房价差值 5月 负18 负19
6月12日(二)
0530 法国就业人口 第一季修正值 -- +0.1%
0830 英国工业生产(较前月) 4月 +0.1% -0.3%
(较上年同期) -1.0% -2.6%
制造业产出(较前月) 4月 持平 +0.9%
(较上年同期) +0.4% -0.9%
6月13日(三)
0530 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值 持平 +0.2%
(较上年同期) +2.3% +2.4%
0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月终值 -0.2% -0.2%
(较上年同期) +1.9% +1.9%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值 -0.3% -0.3%
(较上年同期) +2.1% +2.1%
0645 法国经常帐收支(亿欧元) 4月 -- 赤字41
0715 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -0.2% -0.1%
(较上年同期) -2.2% -2.3%
0800 意大利CPI(较前月) 5月终值 持平 持平
(较上年同期) +3.2% +3.2%
HICP(较前月) 持平 持平
(较上年同期) +3.5% +3.5%
0900 欧元区工业生产(较前月) 4月 -1.0% -0.3%
(较上年同期) -2.7% -2.2%
6月14日(四)
0600 德国趸售物价指数(较前月) 5月 -- +0.5%
(较上年同期) -- +2.4%
0730 瑞士央行利率决议 第二季 0.13% 0.25%
0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值 -0.2% +0.5%
(较上年同期) +2.4% +2.4%
扣除食品和能源的核心HICP(较前月) 持平 +0.4%
(较上年同期) +1.7% +1.9%
0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第一季 -- +2.8%
薪资(较上季) -- +2.5%
6月15日(五)
0800 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 4月 -- 顺差15.54
全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差20.64
0830 英国贸易收支(亿英镑) 4月 逆差85 逆差85.6
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差41.8 逆差41.1
0900 欧元区就业人口变动(较前季) 第一季 -- -0.2%
(较上年同期) -- -0.2%
0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 4月 顺差30 顺差86
---------------------------------6月18日当周---------------------------------
6月18日(一)
暂无重要经济指标.
6月19日(二)
0645 法国企业景气判断指数 6月 -- 93
0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 -- +0.6%
(较上年同期) -- +3.0%
零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.7%
(较上年同期) -- +3.5%
扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.7%
(较上年同期) -- +3.5%
0900 德国ZEW景气判断指数 6月 -- 正10.8
现况指数 -- 正44.1 (完)
--编译 王兴亚;审校 张荻
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选 (=)
路透2月17日 - 新加坡股市 周五收高，因经济数据强劲；印尼股市则连跌第三日，非必需性消费类股票及金融股拖累大盘。 新加坡股市 上涨0.4%，连涨第三日。数据显示新加坡第四季经济增长12.3%，优于政府初步公布的9.1%增幅，数据公布后带动金融股走扬。 新加坡股市周线上涨0.2%。 大华银行 上涨1.7%，收在两个月高位，尽管该行公布季度获利下降。 “大华银行所公布的2016年第四季财报是同业中最佳，显然是因为该行主动‘清理’石油服务业资产品质，”花旗研究报告称。 吉宝企业 上涨1.7%，收在2015年11月以来高点；Singapore Technologies Engineering 跳涨6.5%至近22个月高位。 印尼股市 收跌0.5%，以两周低位作收。指数周线收低0.4%。 菲律宾股市 亦收低0.5%，受工业及电讯类股跌势拖累。指数周线收涨0.1%。
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。