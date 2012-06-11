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货币新闻 | 2012年 6月 12日 星期二 07:08 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--6月12日

汤森路透6月11日电---6月12日(周二)无标准普尔500企业公布业绩报告.(完)

--编译 肖群英;审校 张若琪

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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