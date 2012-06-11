《美国上市公司业绩公布日程表》--6月12日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，受西方汽油库存增加所打击
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
汤森路透6月11日电---6月12日(周二)无标准普尔500企业公布业绩报告.(完)
--编译 肖群英;审校 张若琪
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路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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