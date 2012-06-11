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亚洲 | 2012年 6月 12日 星期二 07:30 BJT

《汇市简讯》风险资产涨势消退,美元/韩元料开报1170韩元

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* 店头美元/韩元交易预计开盘报1174韩元,隔夜无本金交割远期外汇(NDF)报1171-1177

* 西班牙银行业救助协议带来的提振效应在纽约收盘前已完全消退

* 市场仍惴惴不安,目前密切关注周日的希腊大选

* 市场呈现压倒性悲观气氛,欧元区所作的努力仍不够

* 美元/韩元今日料维持强势,韩股预计将回吐昨日1.7%的涨幅(完)

--编译 徐文焰;审校 张涛

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