《中国报摘》--中国证券报6月12日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 头版头条:
--经过华安月月鑫理财债券基金、汇添富理财30天债券基金等创新基金的试点后,中国证监会基金部日前明确,12日起受理其他基金公司理财债券基金产品募集申请.证监会基金部要求,理财债券基金禁止预测收益率,相比其他类型基金,基金管理费、托管费及销售服务费可以相应降低.
* 其他:
--据悉,保监会有关部门日前召集险资高管,就增加无担保债投资品种、降低不动产和股权投资门槛、参与衍生品交易及委托券商、基金管理保险资产等展开讨论.
--中国国航董事长王昌顺在第68届国际航空运输协会年会上指出,今年中国民航业经营形势或比2008年国际金融危机时更严峻.东方航空董事长刘绍勇则比较乐观,他预计下半年形势将有所好转.
--据悉,到"十二五"(2011-2015年)末,余热发电装机规模将达2,600万千瓦,装机容量将超越三峡,是现在已建核电站装机规模的2.4倍.尽管前景广阔,但与其他分布式电源一样,余热发电行业想要发展壮大,不得不面对电网这一庞然大物带来的挑战.
--南方航空(1055.HK)(600029.SS)公告,拟以4.3元人民币/股,向控股股东南方航空集团发行不超过4.65亿股的股票,预计募集资金总额不超过20亿元.
--伊泰B股(900948.SS)公告称,伊泰集团拟通过伊泰香港视市场行情在自6月11日起的6个月内,以不超过每股7美元的价格继续增持公司股份,投入金额不超过51,240万美元,累计增持比例不超过公司总股本的5%.(完)
--整理 冉莹; 审校 黄凯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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