《汇市简讯》欧元/日圆:亚洲盘初遭遇避险情绪,首道支撑料在98.25

* 来自模型基金和日本东京机构的抛盘主导盘初的交易

* 美国公债收益率(殖利率)下滑和欧元区不确定性挤压多仓

* 亚洲股市或将回吐上日涨幅,从而打压冒险情绪

* 首道支撑位料在转换线切入位98.25

* 若跌破98.20,料跌向6月涨势的61.8%回档位97.60.(完)