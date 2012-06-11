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亚洲 | 2012年 6月 12日 星期二 07:30 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆:亚洲盘初遭遇避险情绪,首道支撑料在98.25

2306GMT

* 来自模型基金和日本东京机构的抛盘主导盘初的交易

* 美国公债收益率(殖利率)下滑和欧元区不确定性挤压多仓

* 亚洲股市或将回吐上日涨幅,从而打压冒险情绪

* 首道支撑位料在转换线切入位98.25

* 若跌破98.20,料跌向6月涨势的61.8%回档位97.60.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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