〔英国数据〕英国5月房价跌势缓和,但前景更趋黯淡--RICS

路透伦敦6月12日电---英国皇家测量师学会(RICS)周二公布调查显示,英国5月房价下跌速度放慢,不过前景恶化,因为欧元区危机加剧,而且税惠措施到期也对销售情况造成冲击.

RICS经季节调整后的5月房价差值为负16,好于分析师此前预估的负18,前月为负19.

伦敦仍是英国房价上涨的唯一地区.

对未来三个月房价预估的差值从4月的负18降至负24.对未来一年房价预估的差值从正1跌至负8.

"英国国内外的经济不稳继续削弱消费者信心,许多银行不愿提供利率较低的按揭产品,令市场陷入停滞,"RICS发言人Peter Bolton King说,"尽管如此,市场仍在逐步回稳,受访者预计未来几个月房屋交易活动将增加,即便全国多数地区的房价继续下滑."(完)