〔英国数据〕英国5月房价跌势缓和,但前景更趋黯淡--RICS

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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路透伦敦6月12日电---英国皇家测量师学会(RICS)周二公布调查显示,英国5月房价下跌速度放慢,不过前景恶化,因为欧元区危机加剧,而且税惠措施到期也对销售情况造成冲击.
RICS经季节调整后的5月房价差值为负16,好于分析师此前预估的负18,前月为负19.
伦敦仍是英国房价上涨的唯一地区.
对未来三个月房价预估的差值从4月的负18降至负24.对未来一年房价预估的差值从正1跌至负8.
"英国国内外的经济不稳继续削弱消费者信心,许多银行不愿提供利率较低的按揭产品,令市场陷入停滞,"RICS发言人Peter Bolton King说,"尽管如此,市场仍在逐步回稳,受访者预计未来几个月房屋交易活动将增加,即便全国多数地区的房价继续下滑."(完)
--编译 徐文焰;审校 张若琪
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路透2月17日 - 新加坡股市 周五收高，因经济数据强劲；印尼股市则连跌第三日，非必需性消费类股票及金融股拖累大盘。 新加坡股市 上涨0.4%，连涨第三日。数据显示新加坡第四季经济增长12.3%，优于政府初步公布的9.1%增幅，数据公布后带动金融股走扬。 新加坡股市周线上涨0.2%。 大华银行 上涨1.7%，收在两个月高位，尽管该行公布季度获利下降。 “大华银行所公布的2016年第四季财报是同业中最佳，显然是因为该行主动‘清理’石油服务业资产品质，”花旗研究报告称。 吉宝企业 上涨1.7%，收在2015年11月以来高点；Singapore Technologies Engineering 跳涨6.5%至近22个月高位。 印尼股市 收跌0.5%，以两周低位作收。指数周线收低0.4%。 菲律宾股市 亦收低0.5%，受工业及电讯类股跌势拖累。指数周线收涨0.1%。
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。