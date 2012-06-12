〔欧元区金融〕西班牙银行业纾困计划或难长久解决该国问题

路透伦敦6月11日电---周六达成的西班牙银行业纾困计划并不一定能够降低该国在公债市场的融资成本,这意味着西班牙政府可能需要寻求更多国际金融援助.

这笔援助贷款可能让西班牙的债务再增加多达1,000亿欧元,而且偿还的优先级别高于普通公债,因此该国本来已经很高的举债成本所面临的,是进一步上升而非下降的压力.

"负债水平越高,意味着未来要保持公债稳定就愈发困难,这将会给融资成本带来上升压力."DZ Bank驻法兰克福利率分析师Michael Leister说.

在欧元区财长周六达成向西班牙银行业提供最多1,000亿欧元援助的协议之后,西班牙国库机构周一表示,该国将继续以例行标售的方式在债券市场融资.[ID:nSB1601416]

西班牙公债收益率周一最初大幅下滑,因市场对该协议的达成表示欢迎,不过协议还有许多细节仍不清晰.和意大利等国相比,西班牙主权债务与经济规模的比率较低.

然而,这种公债收益率下跌的走势发生反转,因德国财政部一发言人表示,向西班牙提供资金的可能是欧元区新的永久性纾困机构--欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM),而非现有的欧洲金融稳定机构(EFSF).