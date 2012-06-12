〔欧元区金融〕西班牙银行业纾困计划或难长久解决该国问题

背景资料：预测机构对今年中国住宅市场走势及政策看法汇总
路透北京3月1日 - 路透调查显示，在中央防范金融风险、抑制资产泡沫的主基调下，今年中国房地产市场的政策环境偏紧，尤其体现在信贷、融资条件的边际收紧，全国住宅均价涨幅将从去年的两位数逐步收窄，上半年末预计回落至5%左右，到年底续降至近持平水准。
路透伦敦6月11日电---周六达成的西班牙银行业纾困计划并不一定能够降低该国在公债市场的融资成本,这意味着西班牙政府可能需要寻求更多国际金融援助.
这笔援助贷款可能让西班牙的债务再增加多达1,000亿欧元,而且偿还的优先级别高于普通公债,因此该国本来已经很高的举债成本所面临的,是进一步上升而非下降的压力.
"负债水平越高,意味着未来要保持公债稳定就愈发困难,这将会给融资成本带来上升压力."DZ Bank驻法兰克福利率分析师Michael Leister说.
在欧元区财长周六达成向西班牙银行业提供最多1,000亿欧元援助的协议之后,西班牙国库机构周一表示,该国将继续以例行标售的方式在债券市场融资.[ID:nSB1601416]
西班牙公债收益率周一最初大幅下滑,因市场对该协议的达成表示欢迎,不过协议还有许多细节仍不清晰.和意大利等国相比,西班牙主权债务与经济规模的比率较低.
然而,这种公债收益率下跌的走势发生反转,因德国财政部一发言人表示,向西班牙提供资金的可能是欧元区新的永久性纾困机构--欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM),而非现有的欧洲金融稳定机构(EFSF).
分析师表示,ESM贷款的偿还优先级别要高于西班牙公债,因此即便违约也较可能获得偿还,这或许会让民间投资者对购买主权债券心怀谨慎.
路透北京3月1日 - 路透调查显示，在中央防范金融风险、抑制资产泡沫的主基调下，今年中国房地产市场的政策环境偏紧，尤其体现在信贷、融资条件的边际收紧，全国住宅均价涨幅将从去年的两位数逐步收窄，上半年末预计回落至5%左右，到年底续降至近持平水准。
*--中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。
路透东京3月1日 - 日本公债价格周三下跌，收益率曲线趋陡，因在日本央行昨日宣布调整购债操作后，超长期公债今日遭遇抛售。 指标10年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至0.060%，10年期日本公债期货 收跌0.11点至150.47。 日本央行周三在日债购买操作中减少短券的购买，上日央行甫宣布会进行调整，使其操作更加透明。 日本央行标购4,000亿日圆剩余期限在3-5年的公债，上次标购规模为 4,200亿日圆。该央行还标购3,200亿日圆剩余期限1-3年的日债，前次标 购规模为4,000亿日圆。 “他们降低短期公债的购买规模，之前已经预料到会这样，”柏瑞投 资(PineBridge Investments)驻东京固定收益投资部门主管Tadashi Mats ukawa表示。 “从市场反应来看，似乎一些人认为日本央行将缩减25年及以上期限 的公债购买规模，”他说。“个人认为，这种预期还有些为时尚早。” 20年期公债