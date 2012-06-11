〔中国保险〕险资投资松绑加速,无担保债和衍生品或纳入投资范围--报载

路透上海6月12日电---中国保险投资松绑的速度正在加快.中国证券报周二报导称,保监会有关部门日前召集险资高管,就增加无担保债投资品种、降低不动产和股权投资门槛、参与衍生品交易及委托券商、基金管理保险资产等展开充分讨论.分析人士认为,保险投资渠道的拓宽和政策放松,将大幅提升保险资金投资的积极性和灵活性.

报导指出,争议不大、已成基本共识的相关投资政策,有望于近期加快推出.目前来看,放开无担保债投资限制政策有望率先破题,保监会将通过调整《保险资金投资债券暂行办法》对险资投资无担保债做出明确规范.

此外,险资投资人士透露,险资参与股指期货的管理办法已初步拟定,险资参与国债期货的办法也有望随国债期货的上市而推出.

参会人士表示,纳入本次会议讨论的共有12个征求意见稿,包括融资融券、衍生品两个新的投资品种,以及债券、股权及境外投资等在原来基础上进行修改.此外,根据证监会和保监会最新的协商会谈精神,加入了险资委托基金、券商投资的意见稿.这些新政涵盖了保险投资所能预期的投资渠道.

报导称,此前,保监会已放开险资投资无担保债,但限定条件是"以公开招标方式发行的",这一前提实际上将绝大部分无担保债拒之门外.下一步将允许保险机构投资以簿记建档方式公开发行的已上市交易的无担保企业债、非金融企业债务融资工具和商业银行发行的无担保可转换公司债等债券.

目前,银行间非金融企业债务融资工具(以短融、中票为主)均为簿记建档方式发行,95%以上为无担保品种.企业债、公司债除个别超AAA级外,几乎全部采用簿记建档发行.券商人士预计,放开无担保债可提高投资收益率1-3BP.

投资收益一直是保险公司的主要利润来源,但由于近两年股市持续低迷,险资投资收益明显下滑,投资渠道拓宽的呼声日益强烈.由于去年"股债双杀",2011年全行业险资投资收益率仅有3.6%;而今年股市投资状况依然不见起色,一季度险资的投资收益率也仅有1.2%左右.(完)