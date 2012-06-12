〔国际油市〕美国原油期货下跌近2美元,受欧债危机忧虑拖累

金属期市：伦铜触及近一周高位，受中国制造业回暖所支持
路透墨尔本3月1日 - 伦敦期铜周三攀升至近一周高位，受主要金属消费国中国的制造业增长回暖，以及对铜矿供应短缺的担忧所支撑。
路透新加坡6月12日电---美国原油期货周二在亚洲早盘跌幅扩大,市场担心欧元区债务危机加剧威胁原油需求.
美国原油CLc1下跌1.28美元,报每桶81.42,盘中触及年内低点81.07.该合约上日收低1.40美元,连续第四日下跌.
布兰特原油LCOc1结算价报每桶98美元,下跌1.47.(完)
--编译 张荻;审校 张涛
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路透3月1日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:53时,1美元=6.8787人民币<CNY= CFXS>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.3 1.091 2.57 大众交通 6.54 0.73 1.30 永生投资 14.11 1.575