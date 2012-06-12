版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 12日 星期二 08:06 BJT

〔国际油市〕美国原油期货下跌近2美元,受欧债危机忧虑拖累

路透新加坡6月12日电---美国原油期货周二在亚洲早盘跌幅扩大,市场担心欧元区债务危机加剧威胁原油需求.

美国原油CLc1下跌1.28美元,报每桶81.42,盘中触及年内低点81.07.该合约上日收低1.40美元,连续第四日下跌.

布兰特原油LCOc1结算价报每桶98美元,下跌1.47.(完)

--编译 张荻;审校 张涛

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐