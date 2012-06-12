〔离岸人民币〕中国进出口行推销今年第二笔点心债,农发行即将发点心债--IFR

路透6月12日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国进出口银行正推销其今年第二笔点心债，目标规模最高达20亿元人民币。初步指导价区间为五年期在3.4%-3.5%之间，15年期券种在4.15%-4.2%之间。穆迪／标普／惠誉给予中国进出口银行的债信评分别是Aa3／AA／A+。

发行人已委托中银（香港）、交通银行(3328.HK)(601328.SS)、巴克莱(BARC.L)、法巴、汇丰(0005.HK)、工银国际和苏皇共同担任簿记人及牵头行。

与中国进出口银行同等级的国家开发银行，目前后者在二级市场流通的2017年1月到期债和2027年1月到期品种，报价在3.48%-3.57%和约为4.10%。

另外在国内市场中，政策银行发行的境内五年期和15年期债券利率报3.517%和4.36%，凸显出点心债市场仍稍有吸引力。

中国农业发展银行已委托中银（香港）和渣打（香港）为其即将发行的点心债担任全球协调人。穆迪／标普／惠誉给予中国农业发展银行的债信评级分别是Aa3／AA-／A+。

中银香港与渣打也将与工银亚洲、建银国际一齐担任联席簿记行及联席牵头行；中国农银香港分行及交银香港分行亦为联席牵头行。

是项债券料将视市况很快就会启动,据传年期为两年、三年和五年。发行人曾在1月与投资人会面。

中国国家发展改革委员会批准了10家中国银行在香港发行总额达250亿元人民币的点心债。中国农业发展银行和中国进出口银行上次及本次新债券皆出自该配额。而国开行和交通银行也曾利用该配额。(完)

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