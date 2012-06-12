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亚洲 | 2012年 6月 12日 星期二 08:23 BJT

《汇市简讯》美元/坡元重回1.2850上方

2343GMT

* 美元/坡元报1.2863,之前在纽约市场收盘报1.2862

* 在当地市场收盘后,亚洲冒险情绪带动的涨势开始消退

* 美元兑日圆以外亚洲货币交易员昨日非常有先见之明,多数货币对都收在日高

* 债市走势暂时占据主导,股市料回吐昨日全部涨幅

* 希腊17日的选举意义重大,但市场人气似乎有些过度悲观

* 亚洲市场将寻求盘整,市场再度等候债市走势.(完)

--编译 李爽; 审校 艾茂林

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