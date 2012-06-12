〔离岸人民币〕大唐海外三年期点心债定为4.5%,弃发五年期债--IFR

路透6月12日电---据汤森路透旗下IFR报导,大唐海外上周五完成10亿元人民币（1.59亿美元）三年期点心债的定价，该发行进一步证明，在中国人民银行三年来第一次降息后，境内外人民币收益率进一步趋同。

大唐三年期债定价为4.5%，符合指导价区间。但公司放弃五年期债的发行，此前公司提供的参考收益率为5%-5.25%。

三年期债收益率基本持平于银行界人士认为大唐在境内市场融资的成本。大唐海外的关连公司大唐国际在国内市场中的评级为AA+，但许多交易商因其高负债比例而认为该公司评级接近于AA级。大唐海外为点心债定价时，国内指标三年期AA+级中票收益率为4.17%，AA级中票收益率为4.68%,暗示公司在国内发债成本约为4.5%左右。

大唐取消五年期点心债的决定同时也彰显出点心债市场对中资企业的吸引力逐渐消退。中国人民银行上周下调利率25个基点后，部分企业可能发现相较于境内市场，离岸人民币市场融资成本不再具有优势。上周AA+和AA评级五年期中票在境内市场的收益率在4.64%–5.10%之间。

私人银行买入42%的大唐点心债。银行紧随其后买入30%，接下来就是资金购入28%。亚洲投资者购入其中的99%，剩下的由欧洲投资者收入囊中。超过35个账户参与认购，总认购量达13亿元人民币。该债发行人为大唐海外,由在岸母公司中国大唐公司担保。

摩根士丹利(MS.N)为全球协调人, 并与巴克莱(BARC.L)和德银(DBKGn.DE)共同担任簿记人。新债、其发行人和担保人均无评级,但关连公司香港上市的大唐国际电力有惠誉的BB评级。

早前, 发改委批准四家内地央企发行点心债，总规模达185亿元人民币。其中有华能国际、大唐集团、五矿集团及中广核集团。据接近交易的人士称，大唐集团获批约50亿人民币额度, 但与大唐海外的新债无关。

(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)