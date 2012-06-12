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亚洲 | 2012年 6月 12日 星期二 08:23 BJT

《汇市简讯》美元/日圆下滑,79.10为关键技术支撑位

2346GMT

* 美元/日圆隔夜走低,日圆获得全线买盘

* 隔夜低点为79.36,亚洲盘初低点为79.23

* 79.10及其下方仍有买盘

* 79.10为关键技术支撑位,是一目均衡基准线

* 更多支撑见一目均衡转换线78.72和200日移动均线切入位78.69

* 80.00之前挂有卖单,79.95上方开始有上档停止单

* 80.00上方有更多停止单,且80.25上方停止单规模很大,100日移动均线切入位在80.21 (完)

--编译 杜明霞;审校 戴素萍

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