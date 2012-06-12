《中国报摘》--其他报纸重要消息6月12日

**上海证券报**

--中国深圳证券交易所正式发布新股上市初期异常交易行为监控指引,通过细化新股异常交易行为的认定标准,明确交易监管的具体措施,强调会员的客户管理职责,进一步加强了防范和抑制新股炒作的工作力度.

--从天津滨海新区融资租赁发展论坛上获悉,预计到2015年,天津融资租赁企业将达到220家,注册资金达到1,200亿元人民币,融资租赁合同额达到10,000亿元.

--宝钢股份(600019.SS)公布7月价格政策,主要品种悉数下调100-200元/吨.中国联合钢铁网分析师胡艳平表示,钢材市场持续低迷,下游尤其是家电、汽车表现欠佳,导致宝钢面临销售压力.

--中国工程机械商贸网统计数据显示,作为工程机械的明星产品,5月份28家主要挖掘机厂家共销售挖掘机10,870台,环比减少29.28%,同比降幅达到23.92%,市场行情继续低迷.

**人民日报**

--农业部部长韩长赋表示,今年夏粮面积增加、单产提高,全国夏粮总产有望创历史新高,冬小麦有望实现连续9年增产.

--中国财政部等公布第二批节约能源、使用新能源车辆减免车船税的车型目录,同时公布第二批不属于车船税征收范围的纯电动、燃料电池乘用车车型目录.

--国家税务总局公布《鼓励和引导民间投资健康发展的税收政策》,包含鼓励和引导民间资本进入政策性住房建设领域、金融服务领域以及7项推动民营企业加强自主创新和转型升级的税收政策.

**21世纪经济报 道**

--麦肯锡公司日前发布报告称,过去两年里,中国电动汽车产业发展呈下滑趋势,中国电动汽车整体成熟度已经从2010年7月的全球第三位降至2012年2月的第五位,排在日本、美国、法国和德国之后.

--去年10月,申请从H股回归A股的北京京客隆商业集团股份有限公司首发申请遭否.近日,记者从监管层获悉,京客隆A股IPO再度重启,或将在今年年内再度"征战"发审委.

--长城资产管理公司总裁郑万春表示,争取两年内完成股份改造.公司正按照中期战略发展规划,积极筹备股改,但具体进程需要服从国家的统一安排,对此没有明确的时间表.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李文科/冉莹; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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