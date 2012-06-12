《中国已公布新股发行上市日程表》--6月12日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 6/15 深 苏大维格 300331 不超过1,550 -- -- 平安证券 6/20 6/18 深 天壕节能 300332 不超过8,000 -- -- 国泰君安 6/21 6/19 深 兆日科技 300333 不超过2,800 -- -- 平安证券 6/25 *6/21 深 亿 利 达 002686 不超过2,267 -- -- 国金证券 6/27 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 6/12 深 龙洲股份 (002682.SZ) 4,000 10.60 22.08 东北证券 6/12 深 宏大爆破 (002683.SZ) 5,476 14.46 26.78 广发证券 6/12 深 猛狮科技 (002684.SZ) 1,330 22.00 30.56 民生证券 6/12 深 华东重机 (002685.SZ) 5,000 9.99 27.00 金元证券 6/12 沪 百隆东方 (601339.SS) 15,000 13.60 12.50 中信证券 *6/13 深 凯利泰 (300326.SZ) *1,300 29.09 45.96 国金证券 *6/13 深 中颖电子 (300327.SZ) *3,200 12.50 26.60 国信证券 -- 深 华虹计通 300330 -- 15.00 35.71 东方证券 6/12 -- 深 宜安科技 300328 -- 12.80 30.99 安信证券 6/13 -- 深 海伦钢琴 300329 -- 21.00 42.86 安信证券 6/13 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 林琦; 审校 黄凯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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