主要国家经济指标预测--6月12日****

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透6月12日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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6月11日-13日
2200 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前月) 4月 -- -0.3%
(较上年同期) -- +2.7%
6月12日(二)
0130 澳洲企业状况指数 5月 -- 0
企业信心指数 -- 正4
0530 法国就业人口 第一季修正值 -- +0.1%
0830 英国工业生产(较前月) 4月 +0.1% -0.3%
(较上年同期) -1.0% -2.6%
制造业产出(较前月) 4月 持平 +0.9%
(较上年同期) +0.4% -0.9%
1130 全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数 5月 -- 94.5
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月9日当周 -- +0.4%
1230 美国出口物价 5月 -0.1% +0.4%
进口物价 -1.1% -0.5%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月9日当周 -- +3.1%
1400 美国IBD消费者信心指数 6月 -- 48.5
1800 美国联邦预算(亿美元) 5月 赤字1,225 盈余591.2
2300 韩国失业率 5月 -- 3.4%
2350 日本机械订单(较前月) 4月 +2.1% -2.8%
(较上年同期) +5.1% -1.1%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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6月10日(日)
2350 大型制造业景气判断指标(BSI) 第二季 负5.7 --
6月11日(一)
0500 日本消费者信心 5月 40.7 --
0645 法国工业生产(较前月) 4月 +1.5% 持平
0800 意大利GDP(较前季) 第一季终值 -0.8% -0.8%
(较上年同期) -1.4% -1.3%
2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 4月 +0.9% +0.3%
(较上年同期) +6.1% +4.2%
2301 英国RICS房价差值 5月 负16 负18
2350 日本企业商品物价指数(较上月) 5月 -0.4% -0.4%
(较上年同期) -0.5% -0.4%(完)
--编译 王翔琼;审校 张荻
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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