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亚洲 | 2012年 6月 12日 星期二 08:03 BJT

****主要国家经济指标预测--6月12日****

路透6月12日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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6月11日-13日

2200 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前月) 4月 -- -0.3%

(较上年同期) -- +2.7%

6月12日(二)

0130 澳洲企业状况指数 5月 -- 0

企业信心指数 -- 正4

0530 法国就业人口 第一季修正值 -- +0.1%

0830 英国工业生产(较前月) 4月 +0.1% -0.3%

(较上年同期) -1.0% -2.6%

制造业产出(较前月) 4月 持平 +0.9%

(较上年同期) +0.4% -0.9%

1130 全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数 5月 -- 94.5

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月9日当周 -- +0.4%

1230 美国出口物价 5月 -0.1% +0.4%

进口物价 -1.1% -0.5%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月9日当周 -- +3.1%

1400 美国IBD消费者信心指数 6月 -- 48.5

1800 美国联邦预算(亿美元) 5月 赤字1,225 盈余591.2

2300 韩国失业率 5月 -- 3.4%

2350 日本机械订单(较前月) 4月 +2.1% -2.8%

(较上年同期) +5.1% -1.1%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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6月10日(日)

2350 大型制造业景气判断指标(BSI) 第二季 负5.7 --

6月11日(一)

0500 日本消费者信心 5月 40.7 --

0645 法国工业生产(较前月) 4月 +1.5% 持平

0800 意大利GDP(较前季) 第一季终值 -0.8% -0.8%

(较上年同期) -1.4% -1.3%

2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 4月 +0.9% +0.3%

(较上年同期) +6.1% +4.2%

2301 英国RICS房价差值 5月 负16 负18

2350 日本企业商品物价指数(较上月) 5月 -0.4% -0.4%

(较上年同期) -0.5% -0.4%(完)

--编译 王翔琼;审校 张荻

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