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市场报道 | 2012年 6月 12日 星期二 08:18 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑料下滑,此前呈现看跌的外包日线型态

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* 走势震荡令欧元/英镑呈现看跌的外包日线型态(outside day)

* 0.8030(0.7950/0.8165走势的61.8%回档位)和0.8045(21日移动均线切入位)之间有关键支撑

* 若跌破0.8030,则下看0.7950/70 (完)

--编译 杜明霞;审校 艾茂林

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