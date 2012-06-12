《汇市简讯》欧元/英镑料下滑,此前呈现看跌的外包日线型态

路透基点：台湾企银启动Valleyfield的4,000万美元再融资交易--TRLPC
路透3月1日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，作为牵头行兼簿记行的台湾企银为Valleyfield Ltd (Samoa)发起了4,000万美元三年期循环贷款交易。
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* 走势震荡令欧元/英镑呈现看跌的外包日线型态(outside day)
* 0.8030(0.7950/0.8165走势的61.8%回档位)和0.8045(21日移动均线切入位)之间有关键支撑
* 若跌破0.8030,则下看0.7950/70 (完)
--编译 杜明霞;审校 艾茂林
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路透3月1日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，作为牵头行兼簿记行的台湾企银为Valleyfield Ltd (Samoa)发起了4,000万美元三年期循环贷款交易。
路透3月1日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:53时,1美元=6.8787人民币<CNY= CFXS>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.3 1.091 2.57 大众交通 6.54 0.73 1.30 永生投资 14.11 1.575
路透3月1日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:52时,1港元=0.8861人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.25 7.85 2.48 南玻 11.65 5.97 2.20 深康佳 4.52 2.83 1.80 ST中华 12.32 4.91 2.83 ST中冠