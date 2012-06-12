《汇市简讯》欧元/英镑料下滑,此前呈现看跌的外包日线型态

* 走势震荡令欧元/英镑呈现看跌的外包日线型态(outside day)

* 0.8030(0.7950/0.8165走势的61.8%回档位)和0.8045(21日移动均线切入位)之间有关键支撑

* 若跌破0.8030,则下看0.7950/70 (完)