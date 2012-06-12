版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 12日 星期二 08:32 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货跌逾1美元,受欧债危机担忧影响

路透新加坡6月12日电---布兰特原油期货周二亚洲盘初延续跌势,市场对欧债危机将恶化并危及石油需求的担忧升温.

布兰特原油期货LCOc1低见每桶96.62美元,接近6月4日所及年内低位95.63美元.0007GMT时,指标合约下跌1.16美元至96.84美元.

美国原油期货CLc1一度跌至年内最低点81.07美元,最新报81.55美元,下滑1.15美元.(完)

--编译 王兴亚;审校 郑茵

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐