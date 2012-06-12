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亚洲 | 2012年 6月 12日 星期二 08:25 BJT

《汇市简讯》美元/马币今日料在3.18-3.20之间交易,市场偏空

2357GMT

* 美元/马币今日料在3.18-3.20之间交易,上日收盘价为3.1700

* 市场看来偏空,上日宏观基金在3.1720至3.1620之间大肆抛盘

* 纽约市场马币无本金交割远期外汇(NDF)在3.1790-3.1900交投,收于3.1900-3.1950(完)

--编译 石冠兰; 审校 艾茂林

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