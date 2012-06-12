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货币新闻 | 2012年 6月 12日 星期二 08:23 BJT

〔日本股市〕日经指数下跌2%,此前西班牙救援引发的涨势昙花一现

路透东京6月12日电---日本股市日经指数周二盘初下跌2.00%,此前西班牙银行业救援的利好消息引发的短暂涨势在隔夜全球市场消退,该协议未能驱散市场对欧元区前景的忧虑.

东证股价指数.TOPX跌1.73%.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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