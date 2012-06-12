〔日本股市〕日经指数下跌2%,此前西班牙救援引发的涨势昙花一现

金属期市：伦铜触及近一周高位，受中国制造业回暖所支持
路透墨尔本3月1日 - 伦敦期铜周三攀升至近一周高位，受主要金属消费国中国的制造业增长回暖，以及对铜矿供应短缺的担忧所支撑。
路透东京6月12日电---日本股市日经指数周二盘初下跌2.00%,此前西班牙银行业救援的利好消息引发的短暂涨势在隔夜全球市场消退,该协议未能驱散市场对欧元区前景的忧虑.
东证股价指数.TOPX跌1.73%.(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
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路透3月1日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，作为牵头行兼簿记行的台湾企银为Valleyfield Ltd (Samoa)发起了4,000万美元三年期循环贷款交易。
路透3月1日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:53时,1美元=6.8787人民币<CNY= CFXS>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.3 1.091 2.57 大众交通 6.54 0.73 1.30 永生投资 14.11 1.575