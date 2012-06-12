〔中国个股〕宝钢下调7月主要钢材品种售价,热轧和冷轧均降200元/吨

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海6月12日电---中国大型钢厂--宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)周一稍晚公布其7月钢材价格政策,主要品种悉数下调,其中热轧和冷轧品种均下调200元人民币/吨.
调价文件显示,宝钢的酸洗板下调100元/吨、热镀锌和电镀锌钢材均普遍下调100元/吨、镀铝锌下调300元/吨、无取向电工钢价格保持不变.
宝钢此前已连续三个月将热轧和冷轧钢材售价保持不变;不过下游需求持续低迷,尤其是家电和汽车表现欠佳,导致宝钢面临销售压力.(完)
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--发稿 林琦; 审校 杨淑祯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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