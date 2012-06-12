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亚洲 | 2012年 6月 12日 星期二 08:43 BJT

〔中国个股〕宝钢下调7月主要钢材品种售价,热轧和冷轧均降200元/吨

路透上海6月12日电---中国大型钢厂--宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)周一稍晚公布其7月钢材价格政策,主要品种悉数下调,其中热轧和冷轧品种均下调200元人民币/吨.

调价文件显示,宝钢的酸洗板下调100元/吨、热镀锌和电镀锌钢材均普遍下调100元/吨、镀铝锌下调300元/吨、无取向电工钢价格保持不变.

宝钢此前已连续三个月将热轧和冷轧钢材售价保持不变;不过下游需求持续低迷,尤其是家电和汽车表现欠佳,导致宝钢面临销售压力.(完)

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--发稿 林琦; 审校 杨淑祯

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