《中国报摘》--金融时报6月12日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 头版头条:
--二十国集团领导人第七次峰会6月18日至19日在墨西哥洛斯卡沃斯举行,中方期待峰会继续保增长、促稳定,向世界经济传递信心,向全球经济治理提供动力.
* 其他:
--中国邮储银行行长陶礼明涉嫌经济问题被调查.
--中国银联公布5月"中国银行卡消费信心指数"(BCCI)显示,2012年5月的BCCI为86.53,环比下降0.12,同比上涨0.42,对经济增长放缓的担心带动持卡人消费信心有所波动.
--国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松称,扩大存贷款利率浮动空间,考验不同银行的定价能力和创新能力.从国际经验看,商业银行通常会通过提升表外业务收入和综合化经营转型两个途径来探索新的盈利增长模式.(完)
--整理 李文科; 审校 黄凯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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