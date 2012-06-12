《中国报摘》--金融时报6月12日

--二十国集团领导人第七次峰会6月18日至19日在墨西哥洛斯卡沃斯举行,中方期待峰会继续保增长、促稳定,向世界经济传递信心,向全球经济治理提供动力.

--中国银联公布5月"中国银行卡消费信心指数"(BCCI)显示,2012年5月的BCCI为86.53,环比下降0.12,同比上涨0.42,对经济增长放缓的担心带动持卡人消费信心有所波动.

--国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松称,扩大存贷款利率浮动空间,考验不同银行的定价能力和创新能力.从国际经验看,商业银行通常会通过提升表外业务收入和综合化经营转型两个途径来探索新的盈利增长模式.(完)