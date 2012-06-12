〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶盘初跌逾3%,因原油价格下滑

金属期市：伦铜触及近一周高位，受中国制造业回暖所支持
路透墨尔本3月1日 - 伦敦期铜周三攀升至近一周高位，受主要金属消费国中国的制造业增长回暖，以及对铜矿供应短缺的担忧所支撑。
路透东京6月12日电---东京工业品交易所(TOCOM)交投最活络的期胶合约周二盘初跌逾3%,因原油价格下滑.
TOCOM-11月期胶合约<0#2JRU:> JRUc6跌幅最多达3.7%,至每公斤235.5日圆.0016GMT,该合约每公斤报237.1日圆, 下跌7.4日圆或3%.(完)
--编译 张若琪;审校 艾茂林
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路透3月1日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:53时,1美元=6.8787人民币<CNY= CFXS>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.3 1.091 2.57 大众交通 6.54 0.73 1.30 永生投资 14.11 1.575