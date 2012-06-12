〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶盘初跌逾3%,因原油价格下滑

路透东京6月12日电---东京工业品交易所(TOCOM)交投最活络的期胶合约周二盘初跌逾3%,因原油价格下滑.

TOCOM-11月期胶合约<0#2JRU:> JRUc6跌幅最多达3.7%,至每公斤235.5日圆.0016GMT,该合约每公斤报237.1日圆, 下跌7.4日圆或3%.(完)